Dani Mateo, a Pedroche y Chicote: "Yo voy un día antes, ¿queréis que les queme las guirnaldas a los otros decorados?"

Dani Mateo bromea con Pedroche y Chicote sobre "sabotear" a otros canales antes de las campanadas, ya que él llega hoy a la Puerta del Sol para las precampanadas, pero ellos prefieren "ir a lo suyo".

Otro año más, Cristina Pedroche y Alberto Chicote repiten en las campanadas de Atresmedia. Un dúo que ya es tradición: risas, nervios y algún que otro vestido que da de qué hablar.

Pero este año, Dani Mateo ha querido poner un poco de picante antes de la cuenta atrás: "Yo voy un día antes, ¿queréis que les joda el decorado? ¿Que les queme las guirnaldas a los otros canales? No me cuesta nada", soltaba entre risas.

La respuesta de los protagonistas fue clara y sin dramas: "Nosotros vamos a lo nuestro y ya está, no hace falta nada", decía Cristina Pedroche, mostrando que ellos prefieren centrarse en dar las campanadas y nada más.

