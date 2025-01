Este es el curioso piercing que acaba de 'estrenar' Cardi B: "Muy moderno hasta que te pita en un aeropuerto"

Como cuenta Cristina Pedroche, "una cosa que pasa cuando vas achispado es que tomas decisiones de las que luego te puedes arrepentir". Esto es algo que quizá le ha podido pasar a la rapera estadounidense, Cardi B, que ha sorprendido a sus seguidores anunciando que se ha hecho un nuevo piercing.

En su post en la red social 'X', la cantante escribe: "Me he hecho un piercing en la raja del culo". Sus seguidores parecen no creer el anuncio de Cardi y la rapera, ni corta ni perezosa, comparte también una imagen, en la misma red social, un primer plano de esa zona en la que se puede ver parte de uno de sus tatuajes y su nuevo pendiente.

"No entiendo dónde se ha puesto...", comenta Dani Mateo. "Donde empieza la raja del culo", aclara Maya Pixelskaya. "In the middle... up", añade Quique Peinado. "Muy moderno, muy bien... hasta que te pita en el arco de seguridad de un aeropuerto", añade del zapeador.