¿Se le ha escapado a Tom Holland que se ha casado con Zendaya? Juan Sanguino analiza la última metedura de pata del actor, en vídeo

Mientras Tom Holland y Zendaya están pasando unos días en Madrid promocionando la última película de 'Spider-Man' y actuando como "una pareja de turistas heterosexuales", Juan Sanguino analiza los rumores sobre su boda.

Tom Holland y Zendaya llevan toda la semana en Madrid promocionando su nueva película, 'Spider-Man: Brand New Day'. Juan Sanguino analiza los planes de estas dos superestrellas de Hollywood en la capital que "demuestran que, por mucho dinero que tengas, siempre vas a ser una pareja de turistas heterosexuales".

Primero se fueron a cenar una focaccia de ricotta y pesto y una caponata de berenjenas al barrio de La Latina, un menú que en este restaurante cuesta unos 50 euros por persona.

Sobre la visita de los actores, Sanguino cuenta que hay quien decía que "es más probable encontrarse a Tom Holland y Zendaya en Madrid que un piso". De hecho, a Zendaya se la vio en Las Rozas Village, un centro comercial con un outlet de firmas de lujo a mejores precios.

Su promoción en Madrid terminó en 'El Hormiguero', donde, según Sanguino, quizás Pablo Motos provocó una crisis de pareja al preguntarles cuál es su salvavidas mental. En ese momento Holland dijo que el golf, mientras Zendaya reaccionaba diciéndole que era la "respuesta incorrecta".

Una metedura más de pata del actor, con un largo historial de momentos en los que habla de más. El último, una entrevista para Esquire en la que habría desvelado sin querer que él y Zendaya se habrían casado.

En la entrevista le preguntar por cómo había recibido su familia las fotos generadas por inteligencia artificial en la que se ve a los actores contrayendo matrimonio, a lo que Holland respondía que no le preguntaron nada porque "estaban allí".

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