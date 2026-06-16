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Zendaya eclipsa Madrid posando con Tom Holland y luciendo un vestido rojo de firma española

Zendaya ha sorprendido al elegir un diseño español de Enrique Naranjo para una de sus apariciones con Tom Holland en Madrid para presentar 'Spider-Man: Brand New Day'.

Zendaya eclipsa Madrid posando con Tom Holland y luciendo un vestido rojo de firma española

Tom Holland y Zendaya han revolucionado Madrid durante la presentación de su última película, que se estrenará en España el 29 de julio: 'Spider-Man: Brand New Day', cuarta entrega de la saga de Marvel. Hasta en dos ocasiones han posado en la alfombra roja, primero, la actriz ha lucido un vestido negro de flecos de Christian Cowan y, después, ha elegido un diseño español de Enrique Naranjo en color rojo. Por último, la conocida pareja, que se acaba de casar, ha disfrutado de la gastronomía española en el restaurante 3D.

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