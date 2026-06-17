VÍDEO | Juan Sanguino sentencia el presunto 'simpa' de Froilán y Victoria Federica en el Palace: "Al final la que es borbona es borbona"

Juan Sanguino comenta en Zapeando las distintas versiones sobre un presunto 'simpa' que habrían hecho Victoria Federica y Froilán en la cafetería del hotel Palace. ¿Ocurrió de verdad?

Juan Sanguino habla en Zapeando sobre el presunto 'simpa' que habrían hecho Victoria Federica y Froilán en el hotel Palace de Madrid.

El experto en la crónica rosa explica que "presuntamente, todo esto sucedió el pasado domingo", cuando los hijos de la infanta Elena fueron al lujoso hotel después de presenciar una corrida de toros de Roca Rey en las Ventas.

Una de las versiones de la historia dice que tomaron algo en la cafetería del Palace y endosaron la cuenta a la mesa de al lado. Al ver el cargo de 350 euros, avisaron al camarero del error y este les habría dicho que Froilán y Victoria Federica le habrían dicho que pagaban ellos.

Desde el Palace aseguran que no tienen constancia de que esto hubiera sido realmente así, mientras que desde el entorno de Froilán y Victoria Federica niegan rotundamente el asunto y afirman que no estuvieron en la cafetería, sino en la terraza, y que lo pagaron todo.

"Yo lo que pienso es que al final la que es borbona es borbona y esta gente está muy acostumbrada a irse de los sitios sin pagar", comenta Sanguino, mientras que a Dani Mateo le parece "un gran homenaje al abuelo".

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