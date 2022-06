Cristina Pedroche se ha convertido en la última invitada de 'El Hormiguero' y, entre las cosas de las que habló, estuvo que tiene "pequeñas manías": "Cree en la energía de los objetos", explica Valeria Ros a los zapeadores.

Y, es que el día anterior a su visita, su madre le compró un colgante y, en un primer momento, pensó en ponérselo para 'El Hormiguero', pero como no sabía "qué energía trae", decidió cambiar su fecha de estreno al viernes, para Zapeando. "Lo tengo más controlado", se justificaba Pedroche ante Pablo Motos.

Sin embargo, sus palabras no han sentado demasiado bieb a Dani Mateo: "Vamos, si lo he entendido bien, para Zapeando sí te puedes poner cualquier cosa, pero para 'El Hormiguero' no, no vaya a ser que te dé mala energía", reprocha el catalán a la colaboradora de Vallecas, para concluir con: "Ya se ve lo que te importamos".

En este vídeo, Pedroche logra salir del paso con sus compis de Zapeando y explica la verdadera razón por la que cambió de opinión en el último momento y prefirió no ponerse el colgante. "¿Cómo puede quedar bien diciendo lo contrario? Ha quedado bien con Pablo Motos y con nosotros a la vez. Tienes un don", sentencia Dani Mateo.