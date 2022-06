Cristina Pedroche no dejó a nadie indiferente con su espectacular aparición en El Hormiguero. Pero no solo por su look, luciendo albornoz, sino porque en su conversación con Pablo Motos reconoció que creía en las energías de los objetos.

"Siempre digo que no tengo supersticiones, pero es mentira. Tengo muchísimas. Pero no me doy cuenta hasta que las hago", ha aseverado la colaboradora. Así, le explicaba a Pablo Motos cómo a pesar de que su madre le había regalado un collar el día anterior de la cita en el programa, no había querido ponerselo porque desconocía "la energía que trae". "Me lo pondré quizás mañana, que voy a Zapeando y lo tengo más controlado", aseguraba Pedroche. Así, no ha dudado en aparecer en Zapeando con dicho collar. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.