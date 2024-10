Zapeando tiene 'acceso' en exclusiva a nuevos audios sobre la polémica entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. En esta ocasión, el programa ha podido 'acceder' a una de las broncas entre el rey emérito y la artista.

En el audio, don Juan Carlos vuelve a 'bostezar' en mitad de su conversación con Bárbara Rey. "¿Has bostezado otra vez?", le pregunta la artista, un tanto molesta. Sin el monarca niega lo ocurrido, aunque no termina de convencer a la vedette. "¿Ahora yo te aburro?", añade indignada.

No obstante, la 'conversación' entre ambos continúa como si nada. "Sí, he bostezado yo ahora, ¿cómo te sienta? No te importa, ¿verdad? ¡No te importa nada de lo mío!", apostilla Bárbara Rey, muy enfadada con el emérito.

Descubre cómo termina la 'conversación' entre Bárbara Rey y Juan Carlos en el vídeo de Zapeando.