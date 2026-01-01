La emoción de Alberto Chicote tras el mensaje de Cristina Pedroche en las Campanadas: "Me apunto a todos tus deseos"

El chef se une a los deseos de apoyo y esperanza de Cristina Pedroche, quien dedicó sus palabras a "las más de 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer".

Con los ojos llorosos, Alberto Chicote no pudo contener su emoción ante el mensaje de Cristina Pedroche en las Campanadas 2026. "Me apunto a todos los deseos", confesó el chef, conmovido por el alegato de Año Nuevo de la presentadora, quien dedicó sus palabras a las "más de 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer".

"El cáncer tiene una manera muy cruel de romper la vida en trozos. La rutina, los planes, la calma, y necesita de toda nuestra atención. El cáncer no solo impacta en quien lo padece, sino también en su familia, en sus amigos, en quienes cuidan y acompañan y sostienen. Y lo hace sin avisar, sin horarios, sin entender de códigos postales", explicó Pedroche, con la voz cargada de emoción. "Pero incluso cuando todo parece roto, hay algo que puede recomponer: la red de apoyo. Las piezas de esta capa que llevo representan a pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios, investigadores... porque cada pieza cuenta y unidas suman", comentó la de Vallecas, haciendo referencia a la prenda que aún ocultaba su vestido, confeccionada con elementos de sus anteriores 12 Campanadas.

La presentadora también quiso destacar la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que se ha unido este año: "Estáis siempre para coser todas las piezas que las personas que se enfrentan a un cáncer necesitan, impulsando la investigación y acompañando a pacientes y familias".

"Y ojalá que entendamos lo que significa este vestido. Que nos recuerde que, aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer con el apoyo de los demás", concluyó Pedroche, para después expresar su deseo para 2026: "Que pase lo que pase, todas las personas con cáncer se sientan acompañadas para hacer frente a esta enfermedad".

Alberto Chicote no pudo evitar emocionarse y aseguró sentirse parte de cada uno de esos deseos: "Me apunto a todos", dijo, contagiando a la audiencia su sentimiento de empatía y esperanza.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.