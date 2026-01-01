Campanadas 2025-2026
El alegato de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026: "Me siento muy orgullosa de unirme a la Asociación Española Contra el Cáncer"
Cristina Pedroche convierte cada 31 de diciembre en un espectáculo inolvidable en el que moda, tradición y mensaje se dan la mano. Y es que, tras su espectacular vestido hay mucho más de lo que puede observarse a simple vista y este año nos ha emocionado a todos.
Cristina Pedroche lo ha vuelto a hacer. Tras meses de rumores, teorías y pistas, ha desvelado por fin el secreto mejor guardado de la Nochevieja y nos ha deslumbrado a todos con su vestido para estas Campanadas 2025-2026, que ella misma había definido hace días como su particular "mascletà".
La de Vallecas ha aparecido con un look que nos ha emocionado a todos, incluido a su compañero, Alberto Chicote, con quien lleva ya 10 años viviendo y retransmitiendo este momento. Pero lo que realmente arrasa es lo que se esconde tras su estilismo, el potente mensaje que nos deja para dar la bienvenida a 2026 que nos ha dado antes de mostrar su look definitivo.
"Esta noche quiero dedicar este vestido a cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer", ha anunciado para empezar. Y es que, "el cáncer no solo impacta en quien lo padece, sino también en su familia, en sus amigos, en quienes cuidan y acompañan y sostienen". "Lo hace sin avisar, sin horarios, sin entender de códigos postales", recalca la presentadora para después continuar con un mensaje de apoyo.
"Pero incluso cuando todo parece roto, hay algo que puede recomponer: la red de apoyo. Las piezas de esta capa que llevo representan a pacientes, familiares, cuidadores, profesionales sanitarios, investigadores... porque cada pieza cuenta y unidas suman", ha dicho haciendo referencia a la prenda que aún ocultaba su vestido, confeccionada con elementos de sus anteriores 12 Campanadas.
Cristina ha recordado y homenajeado a la Asociación Española Contra el Cáncer, con la que se ha unido este año. "Estáis siempre para coser todas las piezas que las personas que se enfrentan a un cáncer necesitan, impulsando la investigación y acompañando a pacientes y familias", les ha agradecido. "Esta noche también, como todas las demás, siempre, como todos los días del año, hay personas al otro lado del teléfono contra el cáncer, dispuestas y preparadas a ayudar, entender y atender a todo el que lo necesita", ha recordado para después desear "que nadie viva esto solo, por favor. Ni como paciente ni como familiar".
"Y ojalá que entendemos lo que significa este vestido. Que nos recuerde que, aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer con el apoyo de los demás", ha añadido, tras lo que ha expresado que su "deseo para este 2026 es que pase lo que pase, todas las personas con cáncer se sientan acompañadas para hacer frente a esta enfermedad".
"Así es la vida muchas veces, hecha de momentos que se rompen y que hay que volver a encajar cuando todo parece imposible", ha reflexionado. "Con todo el amor del mundo que soy capaz de expresar y, estoy segura que con todo el amor de todos los que esta noche nos estamos acompañando, os deseo todo lo bueno desde lo más profundo de mi corazón", ha concluido poniéndole los pelos de punta a Alberto Chicote y a toda la audiencia.
Porque sí, las Campanadas ya no son solo un reloj y doce uvas: son espectáculo, moda y mensaje, todo en uno. Como toda en una es su retransmisión simultánea por laSexta, Antena 3 y Atresplayer.
Con doce años dando las campanadas, Pedroche demuestra que cada Nochevieja se reinventa y convierte esta fecha señalada en algo más que tradición: en un momento que todo el país comenta y comparte.
