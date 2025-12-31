Alberto Chicote desvela dónde se come el mejor morteruelo de Cuenca: así es el restaurante Casa Palacio Uclés

El morteruelo con mayor puntuación en Batalla de restaurantes Cuenca es el de Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez. "Es un profesional en constante evolución y enamorado de su trabajo", destaca Alberto Chicote.

Alberto Chicote viaja a Cuenca en busca del mejor morteruelo, un exquisito plato típico de la zona en el que se usan carnes que proceden de la caza menor. Además, debe llevar manteca de cerdo para darle la untuosidad que tanto le caracteriza y no hay nada como servirlo con un buen pan.

Después de la puntuación de los hosteleros tras visitar cada restaurante, Alberto Chicote suma sus votos, cambiando los primeros puestos de la clasificación. "Vaya por delante el agradecimiento profundo por habernos dejado compartir esta semana de trabajo con vosotros", arranca Alberto Chicote antes de desvelar en este vídeo que "el restaurante ganador de Batalla de restaurantes Cuenca es El Sueño del Quixote".

"Los Sueños del Quixote son los sueños de Agustín, un restaurante donde pretende plasmar toda una vida basada en diferentes cocinas y dedicada al oficio", explica Alberto Chicote, que destaca que aunque "el morteruelo no ha convencido, el resto de la comida ha estado mejor". Además, el exitoso chef destaca que "el espacio es único y se merece una propuesta que se salga de lo habitual y plasme de mejor manera eso con lo que sueña Agustín, dejar un legado culinario en San Clemente, su pueblo".

Casa Palacio Uclés by Domingo Sánchez se queda en segundo lugar, pero consigue el premio de Chicote al mejor morteruelo: "Domingo es el ejemplo de un profesional hecho a sí mismo, un profesional en constante evolución y enamorado de su trabajo y de su restaurante". "Aunque es quien ha presentado una oferta más personal, ha de revisar las recetas y ejecuciones de sus propuestas, que en algunos casos no llegan a emocionar", aconseja Alberto Chicote, que, sin embargo, destaca que "no será un problema porque empuje no le falta".

Cuatro Sabores, que ocupa la tercera posición, "es uno de los diferentes proyectos de Mario, quien tiene claro qué es lo que quiere": "Ofrece platos que no brillan por su concepto pero están bien ejecutados". No obstante, Chicote advierte que "adolecen de una seña de identidad": "No estaría mal que buscase una línea propia que contase algo más de él y de su manera de ver la restauración".

Por último, La Venta de los Montes cierra el ranking con el único suspenso de Chicote. "Marta ha trabajo muy duro para hacer crecer su negocio y honrar a quienes le enseñaron el oficio, pero el restaurante pide a gritos una puesta al día tanto en instalaciones como en mantenimiento y elaboraciones y procesos", explica Chicote del restaurante de Marta, a la que anima a mejorar: "Ha llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y tesón y seguirá avanzando".

