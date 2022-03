Desde hace unos días, Valeria Ros no acude al plató de Zapeando y su ausencia ya se ha hecho notar entre los espectadores que la echan de menos y no han dudado en comunicarse con las redes del programa para conocer el motivo. Santi Alverú ha empezado a indagar en su Instagram, para tratar de adivinar dónde está, pero para resolver las dudas y no especular con el tema, los zapeadores conectan con la presentadora en directo.

Sin embargo, Valeria Ros no puede decir ni dónde está ni qué está haciendo, aunque durante la charla da algunas pistas. "Estoy en un sitio increíble haciendo un proyecto que yo creo que me va a llevar al exitazo. No puedo decirlo, no me hagáis más preguntas", ha confesado. Puedes conocer el resto de pistas en el vídeo principal de esta noticia.