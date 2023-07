Gipsy Chef visita Zapeando para cocinar butitortilla exprés, una tortilla hecha con butifarra. Pero Dani Mateo al verla no puede evitar reaccionar: "Eso no es butifarra". "Ya entiendo por qué no te parece una butifarra eso. Era muy grande, ¿no?", suelta Valeria Ros provocando las risas en plató.

"No, muy pequeña", contesta el catalán al instante, que le dice a la vasca: "¡Pero si me has dejado bien con tu chiste!".

Sin embargo, quien no lo leva tan bien es el propio Gipsy Chef, que asegura que, por fin, se va de "vacaciones en un par de días" después de este "año tan ajetreado": "Esto ya está superado", asegura. Y si no "en terapia se arregla". "Pobre Pablo", reacciona, entre risas, Iñaki Urrutia.