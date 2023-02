Tras recordar el momentazo que protagonizó el otro día Isabel Forner, después de contestar que clonaría a "algún cura porque hace la misa muy larga" y se aburre, Santi Alverú vuelve a formular la misma pregunta en el plató de Zapeando, ya que la de Isabel "eclipsó la del resto" de colaboradores de la mesa: "¿A quién clonaríais vosotros?".

"Yo te clonaría a ti", comenta Dani Mateo, que justifica su elección "para que así no vinieras dos veces". Por su parte, a Lorena Castell le extraña la respuesta de su compañero: "Siendo catalán, no sé cómo no te has dicho a ti mismo. Si presentas, aunque seas un avatar, sigues cobrando y tú estás en tu casa". Descubre a quién clonarían el resto de zapeadores en el vídeo principal de la noticia.