Dani Mateo reacciona a la revelación de Bernd Schuster en 'Mask Singer': "He visto a poca gente cantar tan mal"

Zapeando analiza las dos primeras revelaciones de la nueva temporada de 'Mask Singer': 'Micrófono', que resultó ser Elle Macpherson y 'Semáforo', tras el que se escondía Bernd Schuster. Sus reacciones, en este vídeo.

La quinta temporada de 'Mask Singer' arrancó ayer en Antena 3 con un nuevo éxito de audiencia y un primer programa que dejó dos revelaciones a la altura que dejaron alucinados al nuevo jurado formado por Juan y Medio, Boris Izaguirre, Ana Milán y Ruth Lorenzo.

El primero en descubrirse en en esta nueva temporada fue 'Micrófono', tras el que se encontraba la mítica modelo de los 90 Elle Macpherson. "Ha pasado de huir de un micrófono a convertirse directamente en uno", comenta Virginia Riezu.

El segundo fue 'Semáforo', que hizo una versión muy propia del 'Don´t Stop Me Now' de Queen y tras el que se encontraba el entrenador y jugador de fútbol Bernd Schuster. "Nunca jugó en Wembley, y tras oírle cantar entendemos que tampoco le dejaran cantar allí", apunta Miki Nadal.

Dani, por su parte, cree que el programa tardó "varios días en convencerle", ya que, desde el "respeto", afirma que "he visto a poca gente cantar tan mal". Isabel Forner, por su parte, desvela que trabajó con él y que es "buena persona" y Miki recuerda que inauguró un Oktober Fest con él.

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