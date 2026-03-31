Zapeando desvela una pista sobre dos de las nuevas máscaras de 'Mask Singer', en vídeo: Loro y Jirafa

En esta quinta temporada, Arturo Valls volverá a ser el maestro de ceremonias. Los encargados de adivinar quién está debajo de cada máscara serán Ruth Lorenzo, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ana Milán.

¡Vuelve 'Mask Singer'! Queda muy poco para el estreno de la quinta edición de este divertido programa de Antena 3 en el que un grupo de personas muy conocidas demuestran sus dotes para la canción, pero escondidos debajo de una impresionante máscara que oculta su identidad.

De nuevo, Arturo Valls será el encargado de presentar ese formato y, junto a él, como adelanta Miki Nadal, habra "cuatro investigadores de categoria": Ruth Lorenzo, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ana Milán. Ellos deberán intentar descubrir quién canta debajo de cada máscara.

Para calentar motores, Zapeando ha tenido acceso a información privilegiada de dos de los participantes: Loro y Jirafa. La pista del primero, como desvela María Gómez, dice: "En el mundo pirata no hay amigos y es que con mi considerable pico no tengo rival que se me resista".

En cuanto a Jirafa, la zapeadora da la siguiente pista: "A mí este continente me tiene loca, vamos, que me siento como Meryl Streep en 'Memorias de África'". "Lo sé los dos, está clarísimo", afirma Quique Peinado, "no lo voy a decir porque...".

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