VÍDEO | Víctor Algra sentencia los arneses para perros de Hermés: "El lujo no lo da una marca o un precio"

Víctor Algra analiza la nueva tendencia en redes: arneses de diseño para perros que, en algunos casos, llegan hasta los 1.900 euros. El veterinario recuerda que "lo importante es que el material sea cómodo".

Además de presentarnos el proyecto de Guillermo Gaunas-Vivas y sus prótesis 3D para perros y gatos que han perdido una pata, Víctor Algra también analiza algunas modas que vemos en las redes y que no siempre son lo mejor para nuestros peludos.

Una de las últimas tendencias son los arneses de diseño para perros. Los más sencillos cuestan 60 euros, mientras que entre los más exclusivos vemos arneses de Hermés por 1.900 euros.

Toda una 'luz roja' para el veterinario, que señala que "lo que para nosotros puede ser un lujo, para ellos puede no serlo tanto".

En este sentido, explica que "el lujo no lo da una marca o un precio, sino que el material sea cómodo, que no les genere rozaduras, se ajusten bien, sean ergonómicos, seguros y que les ofrezcan libertad de movimiento en los hombros".

"Al perro lo que le gusta es que le saques una vez más al día, no que le compres el bolso que querrías tú", añade Dani Mateo.

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