Algunos animales aprovechan su aspecto tierno y adorable para conseguir lo que quieren: desde más chuches hasta una sesión de juegos más extensa. Pero otros prefieren lograrlo con otros medios más drásticos. Ejemplo de ello es Dakota, la gata de Dani Mateo, presentador de Zapeando.

Como cuenta Mateo, "mi gata me zurra, no pone cara de pena". "Les doy comida seca", explica Dani, "y comida húmeda y a ella le gusta eso". El animal tiene tres horas al día en las que sabe que Dani le va a dar su comida preferida y "como un reloj viene y me maúlla", añade el presentador.

"Como le diga 'hoy no' me giro y noto un zarpazo...", explica el presentador. "¡Es una chunga!", se lamenta. "Entiende el no y el nombre de la comida. Y si lo metes en una conversación viene", añade. "Lo tuyo es un capítulo de 'Hermano Mayor'", responde Quique Peinado.