Roberto Leal e Iñaki López se han enfrentado a Cristina Pedroche y Carlos Baute en su nuevo programa 'López y Leal contra el canal'. Los presentadores de Atresmedia tuvieron que demostrar su capacidad física haciendo sentadillas pero, tal y como demostraron la zapeadora y el cantante, no lograron salir victoriosos y perdieron la prueba.

Este resultado no es de extrañar ya que, como afirma Quique Peinado, "si hay un duelo de resistencia física entre Iñaki López y Cristina Pedroche... ¿qué va a hacer Iñaki?". "Iñaki no ha hecho una sentadilla en su vida", añade el zapeador. Dani Mateo, tras ver las imágenes del reto, no duda en destacar la manera de Iñaki de hacer sentadillas.

"Solo os pido que prestéis atención a la técnica de Iñaki... es la sentadilla más vergonzosa que he visto yo en mi vida, no está ni agachado", argumenta Mateo. "Es que está como haciendo caca, es verdad", apunta Cristina. "Parece un 'caganer'", añade Mateo.