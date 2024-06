Kylian Mbappé ya es, de manera oficial, jugador del Real Madrid. El equipo ya ha anunciado el fichaje del astro del balón a través de un comunicado y el propio jugador ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de él vestido con el uniforme del equipo siendo un niño así como un mensaje celebrando el fichaje.

Miki Nadal, hincha declarado del Real Madrid, ha explicado un truco para todos aquellos que no sepan pronunciar el nombre de Mbappé y no lo olviden. "Es como ese día que te pilló la lluvia sin paraguas... que dices aquel día que me empapé", explica. El zapeador lo repite, varias veces, seguido, para demostrar que su truco funciona.

"Muy buen truco eh... porque yo no sabía pronunciarlo", le dice Torito. Dani Mateo no puede disimular su cara de estupor ante el 'tip' de Miki. "Te has quedado como bloqueado", le dice Torito.