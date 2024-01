Brad Pitt es uno de los actores más populares de Hollywood no solo gracias a su atractivo sino también a sus papeles en películas como 'Entrevista con el vampiro' o 'El curioso caso de Benjamin Button'. En sus inicios en Hollywood, el actor compartió piso con Jason Priestley, el mítico Brandon Walsh en 'Sensación de vivir'.

Priestley ha contando en una entrevista en el programa 'Live with Kelly and Mark', del canal estadounidense ABC, que compartió piso durante un tiempo con Pitt. "Éramos tres viviendo en un piso de dos dormitorios en uno de los peores barrios de Los Ángeles", ha explicado el actor. Jason ha contando a los entrevistadores que Brad no era mal compañero de piso y que, además, les gustaba hacer un juego curioso.

"Nos gustaba jugar a ver quien aguantaba más sin ducharse", ha explicado el actor. Además, no ha dudado en compartir que siempre ganaba Brad: "No creo que lo siga haciendo pero, por entonces, podía pasar mucho tiempo sin ducharse". La anécdota ha sorprendido mucho a los zapeadores pero Valeria Ros no ha dudado en afirmar que ella el moho de Brad Pitt se lo comería.