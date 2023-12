Brad Pitt ha cumplido 60 años y para celebrarlo, en Más Vale Tarde, han recordado las luces y sombras de la vida del actor. Un repaso en el que también han mencionado su ruptura en 2004 con Jennifer Aniston.

Un asunto sobre el que Iñaki López no ha dudado en pronunciarse, y es que ha reconocido que no le perdona al actor que dejase a Jennifer Aniston. "Me parece tremendo", ha confesado.

Iñaki López ha reconocido que le parece que Angelina Jolie "no tiene ni la mitad de gracia que Jennifer Aniston". Un momento que Cristina Pardo ha aprovechado para destacar que, independientemente de los gustos de cada uno, lo cierto es que el actor estadounidense "no ha salido con ninguna fea".