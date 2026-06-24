Del 'culoissant' a las redes de pesca: Nacho García analiza los looks más impactantes de los últimos días, en vídeo

El zapeando se convierte en el 'Josie de Hacendado' para analizar, con su particular humor, alguno de los desfiles que se han realizado en París o Milán recientemente.

Se han celebrado en los últimos días numerosos desfiles y, como cuenta Dani Mateo, "nada de lo que sucede en la moda le es ajeno al hombre que comenta todos los looks". "Es nuestro Josie de Hacendado, Nacho García", anuncia el presentador.

El primer desfile que analiza es el de la diseñadora lituana Saulė Milonaitė que se ha inspirado en la bollería francesa para realizar sus diseños. "Ha hecho 'pim, pan, pim, pan', pero sin el 'pim'... 'pan pan'", comenta, "ropa de masa madre".

El siguiente diseño que comenta es uno que, como afirma, parece una sábana bajera. "Parece que la quiere doblar", afirma. Lo especial de este diseño, como se puede ver en las imágenes, es que la parte de atrás está completamente abierta y la modelo lleva, como ropa interior, una especie de cruasán. "A este modelito he decidido llamarlo 'culoissant'", comenta.

En Milán, el diseñador Satoshi Kuwata "se ha inspirado en la pesca", incorporando redes a sus diseños. "Le vino y lo hizo", afirma Nacho. El zapeador expone que una de las modelos "parece una naranja dentro de su malla desfilando", mientras que otro modelo "se ha puesto una red y punto". "No sabemos si es un señor con una red o un fantasma con transparencias", concluye.

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