VÍDEO | Zapeando recibe al aspirante a ninja 'Hattori Martínez': "Mientras entreno escucho 'Ninja Pastori'"

Miki Nadal se ha puesto en la piel de este ninja que ha decidido presentarse al examen que se ha realizado en Japón recientemente. Por desgracia, y tal y como confiesa, no le ha ido muy bien la prueba.

En Japón se ha realizado el examen para sacarse el certificado de ninja. "Para aprobar hay que usar mejor el bolígrafo que la catana", afirma Nacho García. Como cuentan en las imágenes sobre estas líneas, el examen pone a prueba "el conocimiento y el instinto ninja".

El reportero cuenta que es el decimoctavo examen que se realiza y, en esta ocasión, se han presentado 131 candidatos. Además de una prueba escrita, también hacen pruebas prácticas como, por ejemplo, lanzar estrellas ninja.

Zapeando, además, cuenta con una de las personas que se ha presentado al examen: el aspirante español 'Hattori Martínez'. El ninja hace un movimiento con su catana para demostrar su buen hacer con esta arma y se corta en la mano. "¿Quién ha afilado esto?", pregunta.

"¿Está en primero de ninja?", pregunta Dani Mateo. El presentador de Zapeando pregunta a 'Martínez' qué tal le fue el examen. "Mal", confiesa este. 'Hattori' explica que él sabe mucho de ninjas ya que sabe "ir de negro, andar de puntillas, hacer bombas de humo... pero llegué al examen y estaba todo en japonés".

"De japonés voy justo", confiesa. 'Hattori' cuenta que él tiene una formación "muy completa" debido a que ha aprendido de los mejores: "Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello". Además, mientras entrena escucha a su artista preferida, 'Ninja Pastori'.

Dani le pide a 'Martínez' que haga una exhibición, por ejemplo, lanzar unas estrellas ninja. "Me las han quitado porque tuve un incidente con mi suegra la tuerta", explica 'Hattori'. "¿Ya era tuerta o la dejó usted?", pregunta Mateo. "Bueno... ahora la llaman", cuenta el 'ninja', "fue en Nochebuena, ahora en mi casa están prohibidas". Por ese motivo, utiliza bolas de papel.

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