VÍDEO | Una señora en Cádiz, en contra de que jueguen a la pelota en la playa: "Ya está el niño otra vez con la pelotita"

'Andalucía Directo' se ha trasladado hasta una playa gaditana para ver qué opina la gente de la prohibición de jugar a la pelota. Allí, han encontrado a una mujer a favor de esta medida.

En las playas de Cádiz han prohibido jugar a la pelota para evitar molestias a las personas que disfrutan de una tarde al sol. En el programa de Canal Sur 'Andalucía Directo' han decidido visitar una playa gaditana y allí han encontrado a una señora a favor de esta medida.

La mujer, al charlar con el reportero, no puede evitar manifestar su enfado con los niños que juegan a la pelota. "Ya está el niño otra vez con la pelotita", dice frente a la cámara, "me voy a tener que levantar porque como de un pelotazo...".

"A mí me molesta que se pongan cerca, si se van más lejos no me importa", afirma. El reportero explica que se han requisado ya 18 pelotas. "Tú vienes para estar a gusto, pero no para que te den un pelotazo", expone la señora.

"Han requisado 18 balones en dos días", destaca María Gómez, "siendo año de Mundial van a tener que expropiar el ayuntamiento para poder guardarlas todas".

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