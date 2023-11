Hace 32 años del fallecimiento del cantante Freddie Mercury. El artista sigue estando muy presente gracias a temas como ''We are the champions' o 'Don't stop me now'. Para recordarlo, Cristina Pedroche propone un juego al resto de Zapeadores.

Este lleva por título '¿Quién quiere ser Freddie Mercury?' y cada zapeador deberá adivinar una pregunta sobre el cantante. Pedroche le plantea a Valeria Ros una cuestión sobre la dentadura del artista: "¿Cuántos dientes tenía Freddie Mercury?".

Valeria Ros no conoce el dato e, inicialmente, escoge la opción más rocambolesca: "16, los de arriba eran postizos". ¿Será la respuesta correcta? Ya puedes descubrirlo en el vídeo principal.