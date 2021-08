Cristina Plaza visita el plató de Zapeando para enseñar en el programa las tendencias más virales en las redes sociales. Por ejemplo, la zapeadora enseña a Tommy, un joven tripulante de cabina de Estados Unidos, que cuando no está volando de un sitio para otro sube vídeos a Tik Tok.

Su último vídeo en el que nos da consejos sobre qué cosas no debemos hacer en un avión se ha hecho viral. Desde no dormir con la cabeza apoyada en la ventana hasta no llevar pantalones cortos. Puedes verlo en el vídeo principal de esta noticia.