Dani Mateo muestra en el plató de Zapeando lo que se ha encontrado un aficionado al kayak al meter la cámara debajo de las aguas de un río en Escocia. "Atención porque debajo de él estaba la muerte", destaca Dani Mateo, que muestra el "festival de medusas que le esperaba debajo": "Supongo que esto es para animarte a aprender, si te caes mueres".

Además, el presentador pregunta a los zapadores por cuánto dinero serían capaces de meterse en esas aguas. "No me metería en ese agua por nada, olvídate", destaca Quique Peinado, pero no todos los zapadores piensan igual y es que Dani Mateo afirma que "todo tiene un precio". Puedes ver el viral en el vídeo principal de esta noticia.