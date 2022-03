¿Se jugarían los zapeadores el pellejo por una foto que les diera los seguidores de las Kardashian? "No", responde tajante Lorena Castell, que afirma que aunque le gusta el resto nunca haría cosas absurdas por fotos: "Conmigo que no jueguen".

Cristina Pedroche afirma que tampoco y destaca que no tiene fotos de ese estilo. Es más, la zapeadora recuerda el mal rato que pasó la última vez que arriesgó su vida: "Fue en Pekín Express, me iba a hacer una foto en una torre gigante y de repente vino un mono y empezó a hacer el tonto y yo dije, 'que me voy para adelante'". Puedes conocer esta anécdota al completo de Cristina Pedroche y otra de Lorena Castell cuando participó en 'Splash' en el vídeo principal de esta noticia.