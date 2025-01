Cristina Pedroche hace balance tras las Campanadas: "Es el año que mejor estoy el día 2"

Como ya es tradición, Cristina Pedroche volvió a ser el centro de atención durante las campanadas de fin de año en Antena 3. La presentadora despidió el 2024 y dio la bienvenida al 2025 con un nuevo y rompedor diseño que, una vez más, no dejó a nadie indiferente.

El vestido, creado en colaboración con su inseparable Josie, destacó por su originalidad y simbolismo. La pieza combinaba técnicas de alta sombrerería, croché de algodón y nada menos que 8.500 cristales hechos a partir de gotas de leche materna que Pedroche conservó tras su reciente experiencia como madre.

Este jueves, Pedroche ha dado su primera entrevista tras las campanadas en Zapeando y ha hablado sobre la experiencia y el impacto de su participación anual: "Estoy muy contenta, muy tranquila. Es el año que mejor estoy el día 2, porque otros años estoy más disgustada porque se ha dicho no sé qué o no sé cuántas. Recomiendo mucho no entrar en redes sociales para la salud mental. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho todos, de mi equipo maravilloso que lleva acompañándome 20 años. Y de Josie, ¿qué decir de él? Es un genio, y que cada año quiera estar dentro de esta locura, es una suerte para mí".