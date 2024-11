Josie, sobre el vestido de Cristina Pedroche en Campanadas: "Estoy muy contento, es el mejor"

Josie asegura en este vídeo que el vestido de este año de Cristina Pedroche para dar las Campanadas es "el mejor" que ha llevado la presentadora: "Si yo no voy a subir un escalón, me quedo como estoy".

Josie ha hablado con los reporteros sobre el futuro vestido de Cristina Pedrocheen 2024. "No puedo dar pistas, pero estoy muy contento", destaca el experto en moda, que afirma que está a gusto con el resultado. "¿Es mejor que otros años?", pregunta el reportero a estilista, que confiesa tajante en el vídeo principal de esta noticia: "A mí me parece el mejor, pero, a ver qué te parece a ti".

"¿En serio es mejor que otros años?", insiste el reportero a Josie, que responde: "Tiene que ser más". "Si yo no voy a subir un escalón, me quedo como estoy", afirma Josie, que insiste: "El día que ya no vaya a subir más me quedo en mi casa feliz".