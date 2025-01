El espectacular diseño de Cristina Pedroche en las Campanadas para "traer luz" en 2025

Superando las expectativas La presentadora de Zapeando ha presentado un vestido con su leche materna y con una idea: "Me he convertido en una especie de chandelier".

Llegaban las doce de la noche del 31 de diciembre. Llegaba la medianoche. Llegaba el momento de decir adiós al año que ya se fue y de recibir al que ya ha llegado. Llegaba el momento de que, en la Puerta del Sol, Cristina Pedroche se quitase esa capa para dejar ver uno de los vestidos más esperados de 2024.

Algo que, por otra parte, se ha convertido ya en una tradición anual. Porque la presentadora de Zapeando siempre sorprende. Porque no deja indiferente, jamás, a nadie. Porque, aunque pareciera algo imposible, lo ha vuelto a hacer. Lo ha hecho. Lo ha logrado. Todo, por un diseño simplemente espectacular.

O, más bien, luminoso. Porque esa era la idea: "Quería traer luz. Me he convertido en una lámpara. En una especie de chandelier".

Y sí, así era. El diseño, una estructura compuesta por corsé, casquete y guardainfantes, se completa con un tocado espectacular que da el toque final a la creación de Vivascarrión. Pero hay más. Hay mucho más.

Un vestido "muy Pedroche"

Porque hay algo que da todo el significado al vestido de Pedroche. Un vestido que, como dijo, era "muy Pedroche". Y sin duda lo es, porque cada joya del diseño lleva, como ella ha confirmado, su leche materna.

"Todo lo que llevo es leche materna. Es mi leche, mía y la de mi hija. Las joyas me las ha diseñado Belén Mozas, de Morir de Amor. No he podido tener mejores acompañantes. Gracias por este sueño de vestido", ha expresado.

Creado con técnicas de alta sombrerería, el diseño incluye un croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada. El resultado final, un 'mecano-chandelier' con el que la presentadora de Zapeando quiere "traer luz" a 2025. Todo, tras un proceso artesanal de más de 2.500 horas de trabajo.

"Nuestros niños son el futuro"

La presentadora de Zapeando, en los momentos previos a desvelar su vestido, realizó un emotivo y sentido discurso sobre la "inocencia de los niños", para quienes va dirigido su deseo de cara a 2025.

"Nuestros niños son el futuro, y protegerlos es nuestra responsabilidad. Cada niño y cada niña tiene derecho a vivir en paz, libre de abuso o explotación. Debemos proteger su bienestar. Unamos fuerzas para construir un mundo libre de violencia. Para los niños que están ya aquí, y para los que están por venir", dijo casi sin poder contener las lágrimas.