Tras días de rumores, por fin, Cristina Pedroche ha confirmado a través de sus redes sociales que está esperando su primer hijo junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz. El pasado miércoles, una revista de crónica social lanzaba en su portada la buena nueva de la presentadora y explicaba que lo iba a anunciar durante las Campanadas.

Sin embargo, la de Vallecas, no se ha pronunciado hasta este momento, que ha confirmado la noticia a través de Instagram: "Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir", escribía en su perfil, donde también ha hecho una crítica a aquellos que lo han anunciado sin su consentimiento: "No hemos podido elegir ni cuando ni como dábamos la noticia. No nos han dejado. No han sido nuestros tiempos ni nuestras formas y eso nos ha puesto muy tristes".

"Hay líneas rojas que nunca se deberían cruzar", continúa su mensaje, y explica que no lo habían anunciado porque todavía hay "mucha gente importante, gente de nuestra familia que no sabía nada". Pero tampoco querían comunciarlo porque "todavía no era seguro decirlo".

A pesar de todo, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no pueden estar más ilusionados con el bebé que está en camino: "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé, que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso". ¡Enhorabuena!