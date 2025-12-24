Ahora

"HA NACIDO DON JESÚS"

"Yo creo que Jesús ya no tiene edad para que le sigamos llamando 'el niño'": la reivindicación de Dani Mateo para estas Navidades

El presentador de Zapeando ha hecho una petición para que se abandone el diminutivo infantil y pase a llamársele "don Jesús".

Don jesús

En el plató de Zapeando se han acordado de que en Nochebuena nace Jesús de Nazaret, sin embargo, el presentador, Dani Mateo, ha lanzado una potente reivindicación antes del cumpleaños: "Yo creo que Jesús ya no tiene edad para que le sigamos llamando 'el niño'". "Ahora ya es don Jesús, ha nacido don Jesús", ha añadido.

Por su parte, la periodista Isabel Forner ha señalado que lo importante, se le llame como se le llame, es que se celebra el nacimiento de Jesús y por eso ha asegurado que "menos marketing y más saber lo que se celebra". "Yo creo que nació pronto porque a uno le pilló cagando", ha replicado Mateo.

Posteriormente, presentador y colaboradores han jugado al antes o después de Cristo, en el que han aprendido que las uñas postizas y el trineo se inventaron antes y los muñecos de nieve después. Sin duda el claro ganador del juego ha sido Quique Peinado, que ha confesado que tiene una "bastísima cultura" y que ha "echado a suertes" cada respuesta.

