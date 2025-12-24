Las gafas anónimas de Zapeando para desahogarte antes de Nochebuena: "Hasta los ovarios de pasarme el fin de semana cocinando para todos"

Desde evitar hablar de fútbol en la mesa a no espantar a los nuevos miembros de la familia con impertinencias o bromas sin gracia. Esas son algunos de los mensajes que han dejado los espectadores a sus familiares, para evitar los conflictos durante las celebraciones.

Las cenas de Navidad pueden generar tensiones familiares, y para aliviar estas situaciones, Zapeando ha creado unas gafas que permiten enviar mensajes anónimos a quienes complican la Nochebuena. Los destinatarios pueden ser hermanos, cuñados, tíos o amigos. Por ejemplo, una mujer pide a su hermano que llegue antes para ayudar, y un joven solicita a su tío que deje de compararlo con su primo. Otros mensajes incluyen quejas sobre vinos avinagrados y peticiones para no espantar a las parejas nuevas o evitar hablar de fútbol. Además, se insta a las sobrinas a invitar a sus tías, aligerando la carga de cocinar para toda la familia.

Las respuestas van dirigidas a cualquier persona, desde hermanos a cuñados, tíos o amigos. Por ejemplo, una mujer le deja un recado a su hermano porque está "hasta los cojones de que llegue a mesa y mantel puesta". "Que llegue antes para ayudar y arrimar el hombro", ha pedido.

Otro joven se ha dirigido a su tío Alberto, ha quien pide que "deje de compararme con mi primo". "Cada quien va a su ritmo con las notas", le ha recordado.

Manuel y Manoli también han recibido un mensaje anónimo. En su caso, a cuenta de esos vinos que maridan durante las cenas navideñas: "Estoy harta de que sepáis tanto de vinos, porque yo no sé y luego los llevo siempre avinagrados". Conclusión, aunque no gusten, tendrán que beberlos sin poner objeciones.

Otras personas han pedido que no se espante a las novias y los novios que llegan por primera vez a la familia, o cosas tan básicas como evitar hablar de fútbol en la mesa.

Pero sin duda, una queja razonable y que seguramente sea aplicable en muchas casas es la de ayudar con las comidas o invitar de vez en cuando. "Sobrinas: algún año invitadme vosotras, que ya tenéis todas casa. Estoy hasta los ovarios de pasarme todo el fin de semana cocinando para toda la familia", ha sentenciado una mujer.

