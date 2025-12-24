Ahora

Lotómetro

Comprueba tu décimo de la Lotería de Navidad de 2025

Mensajes a la familia

Las gafas anónimas de Zapeando para desahogarte antes de Nochebuena: "Hasta los ovarios de pasarme el fin de semana cocinando para todos"

Desde evitar hablar de fútbol en la mesa a no espantar a los nuevos miembros de la familia con impertinencias o bromas sin gracia. Esas son algunos de los mensajes que han dejado los espectadores a sus familiares, para evitar los conflictos durante las celebraciones.

gafas anónimas zapeando
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las cenas de Navidad pueden general algunos roces, por no decir dramas, en las familias. Sabiendo que esta noche llegan las fechas más señaladas, Zapeando ha creado unas gafas para dar la oportunidad a la gente de enviar un mensaje anónimo a quienes les hacen la Nochebuena imposible.

Las respuestas van dirigidas a cualquier persona, desde hermanos a cuñados, tíos o amigos. Por ejemplo, una mujer le deja un recado a su hermano porque está "hasta los cojones de que llegue a mesa y mantel puesta". "Que llegue antes para ayudar y arrimar el hombro", ha pedido.

Otro joven se ha dirigido a su tío Alberto, ha quien pide que "deje de compararme con mi primo". "Cada quien va a su ritmo con las notas", le ha recordado.

Manuel y Manoli también han recibido un mensaje anónimo. En su caso, a cuenta de esos vinos que maridan durante las cenas navideñas: "Estoy harta de que sepáis tanto de vinos, porque yo no sé y luego los llevo siempre avinagrados". Conclusión, aunque no gusten, tendrán que beberlos sin poner objeciones.

Otras personas han pedido que no se espante a las novias y los novios que llegan por primera vez a la familia, o cosas tan básicas como evitar hablar de fútbol en la mesa.

Pero sin duda, una queja razonable y que seguramente sea aplicable en muchas casas es la de ayudar con las comidas o invitar de vez en cuando. "Sobrinas: algún año invitadme vosotras, que ya tenéis todas casa. Estoy hasta los ovarios de pasarme todo el fin de semana cocinando para toda la familia", ha sentenciado una mujer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Comuns denuncia a García Albiol ante la Fiscalía de Odio y Discriminación por el macrodesalojo de Badalona
  2. Guardiola, abocada a entenderse con Vox después de que Ferraz y Génova no estén en el escenario del entendimiento
  3. La carta de Epstein, los vuelos en su avión privado y la foto 'desaparecida': los nuevos archivos ponen contra las cuerdas a Trump
  4. Alerta sanitaria en Cataluña por un brote de gripe aviar en una granja de la provincia de Lleida
  5. Trump restringe el visado a Thierry Breton y otros cuatro directivos europeos que luchan contra los discursos de odio
  6. Un niño de 12 años evita que un delincuente sexual británico secuestre a su hermano de dos en un parque de Barcelona