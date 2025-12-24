Un niño de 12 años evita que un delincuente sexual británico secuestre a su hermano de dos en un parque de Barcelona

Los detallesEl acusado tiene antecedentes de delitos sexuales y tenencia de arma blanca en un centro escolar en el Reino Unido y pudo ser localizado gracias a las descripciones de los testigos.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre británico de 35 años en Sant Andreu, Barcelona, tras intentar llevarse a un niño de dos años de un parque infantil. El incidente fue frustrado por el hermano mayor del menor, de doce años, quien intervino agresivamente. Aunque el sospechoso logró inicialmente escapar, fue capturado gracias a las descripciones de los testigos. Acusado de detención ilegal en grado de tentativa, el hombre fue liberado con cargos y se le impuso una orden de alejamiento del parque. En Reino Unido, tiene antecedentes por delitos sexuales con menores y posesión de arma blanca en un centro escolar.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 35 años en el distrito barcelonés de Sant Andreu que habría sido visto intentando llevarse a un niño de dos años de un parque infantil. El detenido, de nacionalidad británica, tiene antecedentes en su país por delitos de índole sexual.

El pasado domingo, mientras el menor estaba en una zona de juego, el acusado intentó captarle, y fue el hermano del niño, de doce años, el que logró impedirlo agrediendo e increpando al hombre. No obstante, logró escapar de la zona antes de que llegasen varias patrullas de los Mossos.

Gracias a la descripción facilitada por los testigos, los agentes de la comisaría de Sant Andreu lograron localizarlo y detenerlo en una calle aledaña al parque en el que se produjeron los hechos.

El detenido se encuentra acusado de un delito de detención ilegal en grado de tentativa, ya que no logró raptar al menor gracias a la rápida y hábil intervención de su hermano. Tras ser interrogado en la comisaría, el juzgado de guardia le ha dejado en libertad con cargos con una orden de alejamiento de 50 metros del parque en el que se produjeron los hechos.

Los antecedentes del acusado

Aunque no consta que el detenido tenga antecedentes en España, gracias a la colaboración con la policía británica se ha podido saber que en su país sí que los tiene, concretamente por conductas sexuales con menores y también por tenencia de arma blanca en un centro escolar, según ha informado 'El Nacional'.

