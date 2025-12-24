El cura de Valdepeñas, a los "perezosos" de la misa del Gallo: "Si pudiera me pondría el pijama debajo de la sotana"

El cura de Valdepeñas se cuela en los 'zascas' de Aruser@s con sus comentarios en pleno sermón sobre la misa del Gallo, la tradicional celebración católica de la medianoche del 24 de diciembre.

"Hay misa a las 12, y hay que venir, ¡que es una noche al año! Os ponéis un chaquetón largo y debajo el pijama, pero venid", pide el cura de Valdepeñas a los feligreses, animando a los más "perezosos" a no saltarse la cita anual de la misa del Gallo.

"Decís que os da mucha pereza, pero si pudiera, debajo de la sotana me pondría el pijama yo mismo. A las 12 ya habéis terminado de cenar y de escuchar tonterías de los cuñados, ¡veniros a misa!", remarca entre risas el párroco.

Desde el plató de Aruser@s, donde se comentan los zascas del cura, adelantan que la misa del Gallo de Valdepeñas promete ser "muy entretenida", especialmente con la sugerencia de poder asistir en pijama, un guiño que ha generado tanto sorpresa como risas entre los colaboradores.

