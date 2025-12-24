De Comikito a María profesiones: la colección de juguetes de los Zapeadores para alegrar la Navidad

El presentador y los colaboradores de Zapeando han editado su propia línea de juguetes para hacer las delicias de sus espectadores más jóvenes.

Con Papa Noel y los Reyes Magos a la vuelta de la esquina, los colaboradores de Zapeando y su presentador han confeccionado su propia línea de juguetes para alegrar la Navidad a sus espectadores más jóvenes.

El primer modelo ha sido el Comikito, inspirado en Miki Nadal y cuenta chistes "con los gags más clásicos". Además, el muñeco incluye todo tipo registros del humor y accesorios, para imitar, entre otros, a Pedro Almodóvar. "Es bonito y además se parece mucho, excepto por la mirada", ha señalado Nadal.

El siguiente ha sido Isabel, la muñeca más famosa, basada en Forner. "La muñeca de Isa se dirige al portal porque ella es muy devota y le gusta la Navidad. La muñeca Isa viene articulada, pone las manitas en posición de rezar muy fuerte para pedir un novio bueno", ha sido su spot. "¡Oye me representa muy bien!", ha exclamado Forner.

A esta le ha seguido Daniel, el travieso, que presenta a Mateo y que es "el primer muñeco que funciona por dinero y que te cobra cuando lo compras". Además, el juguete de Mateo cuenta con versión caganer para "llenar de risas tu belén". "¡Qué maravilla! ¿No me lo podéis hacer? Házmelo, hombre", ha reaccionado.

Después ha ido María profesiones, que homenajea a Gómez y que "sueña con ser veterinaria y cuidar a todo los perretes del mundo", así como "concursar en 'Tu cara me suena'". "¡Socorro! ¡Me encanta! ¡Me gusta muchísimo!", ha bromeado la colaboradora.

Por último, ha sido el turno de Quique bajoncitos, en honor a Peinado y que "no necesita pilas porque no hace nada. Si suena música, no baila, y si le pones el burrito sabanero, te abandona". "Pocas cosas me has representado más en esta vida, de verdad", ha indicado el periodista.

