Ábalos se mira en el espejo de Francisco Camps en su lucha por demostrar su inocencia

El contexto Ábalos quiere que le juzque un jurado popular por el caso de las mascarillas. Se lo ha pedido al Supremo en un escrito en el que argumenta que los principales delitos por los que le acusan son de su competencia y además pone el ejemplo de un Camps que fue juzgado por un jurado popular y terminó absuelto.

José Luis Ábalos, tras casi un mes en prisión, ha solicitado al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular, modificando así su estrategia de defensa. Este cambio surge del deseo de Ábalos de convencer a ciudadanos comunes en lugar de a juristas del alto tribunal, ya que enfrenta acusaciones de tráfico de influencias, cohecho y malversación, delitos que, según la ley, pueden ser juzgados por un jurado. Su defensa menciona el caso de Francisco Camps, quien fue declarado no culpable por un jurado popular. Sin embargo, el magistrado Joaquim Bosch señala diferencias clave entre ambos casos que el Supremo deberá considerar.

Después de casi un mes entre rejas, parece que José Luis Ábalos ya no ve tan claro poder demostrar su inocencia. Lejos del "ojo del tigre" con el que el abogado del exministro le veía tras entrar en prisión, ahora ha solicitado al Tribunal Supremo que le juzgue un jurado popular.

Con este giro en su estrategia de defensa buscaría salir beneficiado al pensar que convencer a personas de a pie podría ser más sencillo que a juristas del alto tribunal. El magistrado Joaquim Bosch asegura que el argumento central de la petición de la defensa de Ábalos es que está siendo investigado por delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación, delitos que la ley vincula a que "tengan que enjuiciarse con un jurado".

Es la primera vez que plantea al Supremo que lleve una causa con jurado popular, un clavo ardiendo al que Ábalos se agarra sabedor de que se enfrenta a muchos años de cárcel. Por eso es muy sintomático que en el escrito de su defensa se aluda al caso de Francisco Camps en el juicio de los trajes del caso Gürtel.

Después de declararse inocente, un jurado popular le declaró no culpable con cinco votos a favor y cuatro en contra, argumentando que no se podía podían probar esos supuestos regalos y que su relación con otros acusados era meramente comercial.

Pero la realidad es el caso de Camps y el del Ábalos tienen matices, como explica Bosch a laSexta: "En aquel supuesto únicamente había acusación por un delito de cohecho, no había otros delitos que no forman parte de la ley del jurado". Diferencias determinantes que tendrá que valorar el Supremo.

