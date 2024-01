Iñaki López ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de 'Más Vale Tarde'. Mientras hablaban del divorcio de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, el presentador compartió sus opiniones sobre el uso de consoladores. "Esto no ha hecho falta nunca en mis tiempos", "nunca jamás seré sustituido por una roomba del amor" o "como buen homínido con manos prensiles no necesito un sustituto con seis pilas de petaca" fueron algunos de los argumentos del presentador en contra del uso de juguetes sexuales.

Su compañera, Cristina Pardo, estalló en carcajadas ante las "arcaicas" opiniones de su compañero. "¿Cómo puedes ser tan antiguo?", le preguntaba Cristina sin parar de reírse. El momentazo provoca las risas de todos los zapadores que, al igual que Pardo, están muy sorprendidos por las opiniones de Iñaki.

Dani Mateo decide dar un consejo al presentador: "Iñaki, te lo digo con cariño, cuando estés en casa si hay un cajón cerrado, no hurgues, no te vayas a llevar una sorpresa". López, finalmente, ha terminado aprendiendo más del mundo de los juguetes sexuales ya que, como le explico Cristina, no solo los utilizan las personas solteras como él pensaba.