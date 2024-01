Los presentadores de Más Vale Tarde no están de acuerdo sobre un tema, el uso de los consoladores. A uno, le parece algo innecesario, útil solo para personas solteras, a otra, una herramienta a la orden del día.

Y precisamente, ese "pensamiento del siglo XIX" de Iñaki López ha provocado un ataque de risa a Cristina Pardo, que ha estado tres minutos y medio sin poder parar de reírse.

"Vive en Atapuerca", ha bromeado la presentadora, mientras que López ha sentenciado que en su casa nunca será reemplazado por "una rumba del amor". "No necesito para nada un sustituto, os estáis equivocando. Si no llegáis, es vuestro problema, en mi caso no hace falta", ha zanjado.

Cristina Pardo ha confesado que la mujer de López, Andrea Ropero, le escribe cuando en plató hablan de esos temas y cree que su compañero está "muy alejado de la realidad".

Su compañero no ha dejado de defenderse y decir que él supera a la inteligencia artificial "ampliamente", y Cristina Pardo no ha podido dejar de reírse a carcajadas.