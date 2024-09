El último programa de 'El Hormiguero' ha contando un invitado de excepción: el futbolista Lamine Yamal. El jugador del Fútbol Club Barcelona, que despuntó además en la selección española, ha visitado el programa de Pablo Motos para hablar sobre como está cambiando su vida en estos últimos meses.

A pesar de que su fama ha subido como la espuma en los últimos meses, el jugador sigue teniendo los pies en el suelo gracias, por ejemplo, a la ayuda que les dan desde su propio equipo. "En el Barça, desde pequeño, te empiezan a enseñar cómo puede ser tu vida, trabajando con psicólogos, y me han preparado para eso", explica el jugador a Motos.

Su familia también le ha ayudado a conseguirlo. Él todavía es menor y no tiene carnet de conducir, por ello es un primo el que lo lleva a sus entrenamientos con el FC Barcelona. Además, el joven confiesa que cuando va a casa de su madre, todo es igual. "Me dice que me quite las chanclas, que cierre la puerta, que haga la cama...", explica divertido al presentador de Antena 3. "¿Quién manda más, tu madre o tu representante?", pregunta Motos. "Mi madre manda a mi representante", responde él.