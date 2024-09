Victoria Federica de Marichalar ha sido invitada a 'El Hormiguero'. La influencer ha acudido al programa de Antena 3 debido a su participación el 'El desafío' y, además, se dio a conocer más allá de su papel como nieta y sobrina de reyes.

La joven no ha dudado en 'confesarse' con Pablo Motos desvelando curiosos detalles de su vida como, por ejemplo, una de sus manías más extrañas: arrancarse las costras. "Es una cosa que...", responde al presentador Victoria cuando le pregunta por ese tema. "Intenta pensar de dónde te puede venir esa afición tan extraña como hacerte una herida y quitarte la costra", insiste Motos.

"¡Qué horror! De afición tiene poco pero... no sé lo que es pero no puedo tener costras en mi cuerpo", añade ella. La 'confesión' sirve para que Isabel Forner cuente cuál es su afición más extraña: "A mí me pasa con los poros y los granos, en otra vida quité poros y granos, me encanta". "Me paso horas viendo esos vídeos... me relaja", añade la zapeadora.