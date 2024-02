Aleix Tomàs es un estudiante de ciencias culinarias que propuso a sus seguidores de Instagram cumplir un reto y estos decidieron que debía comer durante dos semanas por solo un euro al día. "Bajé de peso, así que se hizo un poco difícil, pero lo superé", recuerda.

El catalán cuenta que lo hizo como reto personal y, al principio, iba sin saber muy bien lo que haría, hasta que hizo una planificación. "Es muy fácil gastar un euro al día comiendo pasta y sin ser una dieta equilibrada, pero si te organizas bien y coges los ingredientes que más o menos te pueden servir para todo, se puede hacer", afirma.

"Los primeros días son los peores (...) se pasaba un poco de hambre, pero después mejoró", reconoce. Además, señala que sus padres querían que parara, pero después "vieron que por redes me iba bien y era como, ahora no comes nada de la nevera", dice. Puedes ver la entrevista completa y descubrir cuál es su siguiente reto en el vídeo principal de la noticia.