¿Cómo es convivir con una de las razas de perro más grandes del planeta?: "Te quita tu sitio en el sofá"

Víctor Algra visita Zapeando para contar la historia de Conan, un Gran Danés que fue adoptado hace ocho años por una familia de Segovia. Esta raza se caracteriza por ser la raza de perro con más altura del planeta. De media, puede medir más de 80 centímetros de alto y, de pie, puede alcanzar hasta 2,10 metros.

Conan está acompañado de Carlos, su dueño. Como explica, adoptaron al can a través de la Asociación Gran Danés España. "Se encontraron a un perro abandonado en una zona de Murcia. Dijeron que era un poco agresivo y me pidieron quedármelo unos días", explica, "en realidad era un cachorro que solo quería jugar". El perro pasó por varias casas hasta que, finalmente, encontró a su familia definitiva con ellos.

La asociación a través de la cual adoptaron a Conan se centra, principalmente, en esta raza de perro aunque también ayudan a otros perros de gran tamaño. "Esta raza es muy dócil, muy tranquila pero, muchas veces nos es difícil encontrarle una casa", explica Carlos. La familia vive en un pueblo entonces sacar a Conan a pasear no llama la atención. En cambio, cuando visitan Madrid el perro sí que genera más comentarios. "Es una diva, quiere que todo el mundo le mire y le toque", comparte Carlos.

Sobre sus cuidados, Carlos explica que él ha vivido con el perro tanto en casa grandes como pequeñas. "Cuando son más jóvenes necesitan más paseo pero he vivido con dos en una casa de 70 metros y en casa es un mueble más", explica el chico. "Te quita tu sitio en el sofá pero no se mueven mucho", 'advierte'. Carlos explica que son perros que necesitan estar siempre cerca de sus dueños. "Si necesitas tu espacio personal... no puedes tener un gran danés". El chico explica que, además, son animales capaces de adaptarse muy bien a los estados de ánimo y a las personas que los llevan. "Con niños y personas mayores, por ejemplo, saben que no pueden tirar y bajan la intensidad".