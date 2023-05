Zapeando arranca su programa de este jueves "con una sonrisilla triste y esa lagrimilla que se te cae" cuando se conoce una noticia así: Tina Turner ha muerto a la edad de 83 tras luchar contra una larga enfermedad. Por eso, en Zapeando quieren homenajearla recordando los mejores momentos que les ha dado: "cantaba como una leona", comenta Miki Nadal con sus compañeros.

"De niño que me partía con un sketch de Martes y Trece", anuncia Dani Mateo, que por aquel entonces desconocía quién era este mito de la música y fue su padre quien le dijo: "¿Pero sabes a quién está imitando?". "No, pero es súper gracioso", recuerda que le dijo, y fue entonces cuando escuchó a Tina Turner "por primera vez": "Llegué a Tina por Martes y Trece".

Por su parte, Cristina Pedroche reconoce que Tina Turner, fue también un "modelo" para ella, sobre todo de "voz": "Era muy pequeña cuando la escuchaba en el discman. Yo decía 'quiero ser como ella', pero no. La voz no". "Pero estás muy morena. Casi, casi tienes su tono ya", espeta Dani Mateo provocando las risas en el plató. Puedes ver el particular homenaje de Quique Peinado, Valeria Ros, Miki Nadal, Cristina Pedroche y Dani Mateo a Tina Turner tras su fallecimiento.