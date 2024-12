Le Cocó visita Zapeando tras ganar 'Drag Race España': "Estoy feliz, ha sido el viaje de mi vida"

Le Cocó se ha coronado como la ganadora de 'Drag Race España 4' y ha visitado el plató de Zapeando para hablar de su paso por el concurso de Atresplayer. Nada más sentarse, reconoció que todavía no ha asimilado su victoria.

"Estoy feliz, estoy contenta por mi paso, ha sido el viaje de mi vida", aseguró Le Cocó. Además, se atrevió a desvelar si volvería a concursar en 'Drag Race España': "Volvería a otro que fuese solo de ganadoras".

No obstante, confesó que extrañará estar rodeada de sus compañeras del concurso. "Cuando tú entras ahí, lo vives como un campamento de verano", explicó la artista.

Al ser preguntada si esperaba ganar, Le Cocó se mostró sincera, una de sus cualidades más destacadas: "Si te digo que no me lo esperaba, te miento. Yo entré con la actitud de ganar y siempre la he mantenido".

Descubre más sobre Le Cocó en el vídeo de Zapeando.