Un chico critica los zapatos que lleva puestos su padre: "Para un señor de su edad está bien"

¿Hay muchas diferencias en el estilo de padres e hijos? Zapeando ha salido a la calle para conocer qué opinan los jóvenes sobre los looks de sus padres y viceversa. No te pierdas sus respuestas en el vídeo principal.

Todos hemos sentido vergüenza en alguna ocasión por los looks escogidos por nuestros padres o estos han cuestionado, por ejemplo, nuestro corte de pelo. Por eso, Zapeando ha salido a la calle para conocer las diferencias estéticas entre padres e hijos para tratar de acercar posturas entre ambos.

Un padre es muy claro al afirmar que no le gusta el corte de pelo de su hijo y que preferiría que lo llevara tan corto como él. Otra madre considera que los tops asimétricos que lleva su hija no son santo de su devoción. "No le gusta que se vea ombligo", afirma su hija, "lo llevan mal las madres". Otro padre afirma que no le gusta que su hija lleve tatuajes. La joven desvela que lleva unos 14, pero que son pequeños. "Después de hacérmelos se los he enseñado", explica.

La chica cree que para que el estilo de su padre sea algo más moderno debería utilizar otro tipo de pantalones. "Que quite los pitillos y meterle más pantalón recto más modernos", explica. Otro chico considera que su padre debería usar otro tipo de zapatos. "Si voy super a gusto con ellos", responde su padre. "Se le ve el tobillo, a mí me resulta muy incómodo", explica el joven, "para un señor de su edad está bien".

El reportero propone a todos los padres y madres ponerse alguna prenda que usarían sus hijos. Aceptan el reto pero no parecen muy contentos con sus looks y lo manifiestan usando expresiones actuales. "Me da 'cringe' tu rollo", le dice un padre a su hija. "Esto me encanta en plan 'PEC'", dice otra madre.