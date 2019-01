"No soy la única mujer que no se casa": el reivindicativo mensaje de Chenoa en su nuevo single, 'A Mi Manera'

"Es un ritmo con mucha tendencia, muy urbano", explica Chenoa sobre su nuevo single, 'A Mi Manera', que estrena este viernes 1 de febrero. En este vídeo puedes descubrir cómo suena el esperado tema.

La cantante explica que "la letra dice algún mensaje" como que "no" es "la única mujer que no se casa", unas palabras que han provocado una anécdota con una señora. "Me dijo que qué pasaba con las mujeres casadas y, claro, le dije que el tema no iba de eso", declara la zapeadora.

Por otro lado, Chenoa se pica con Frank Blanco en este vídeo de Zapeando después de que el presentador critique la puntuación que la cantante dio a Manu Sánchez en 'Tu cara me suena'.

Además, Chenoa confiesa también que un famoso presentador y humorista "tiene un puesto de ganador" en su corazón. Incluso, la zapeadora le manda un beso en este vídeo.