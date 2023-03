Rafa Castaño ha hecho historia en Pasapalabra al hacer El Rosco del tirón y llevarse el bote más alto de la historia, un total de 2.272.000€. "¿En qué vas a gastarlos? ¿Cuál es el capricho gordo?", le pregunta María Gómez.

Sin embargo, el capricho ya se lo dio, tal y como confirma en esta entrevista para Zapeando: "El capricho que me tomé fue sentarme en el sofá y ponerme dos capítulos de una serie porque hacía un año que no lo hacía. Fue todo un homenaje", confiesa. "¿Cuál es la serie?", le pregunta Dani Mateo, que quiere saberla porque "tiene que ser muy buena" para que la haya escogido como celebración tras ganar dos millones. "The Wild Lotus", confiesa él.

Y, es que, Pasapalabra le ha supuesto un gran esfuerzo, recuerda: "Aprovechaba todos los ratos libres para estudiar". Incluso cuando leía intentaba que los libros le sirvieran para aprenderse datos que le fueran útiles para el programa. Eso sí, asegura que nunca ha usado la RAE. Puedes ver su entrevista en el vídeo principal de esta noticia.